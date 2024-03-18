Яна Поплавская: "На защите Родины стоит вся страна - ребята на фронте, а мы здесь, в тылу" Общество

Актриса театра и кино Яна Поплавская, которая станет одним из почетных гостей Национальной премии "СВОИМ" в Нижнем Новгороде 29 марта, заявила о важности проведения подобных мероприятий и вручения наград людям, помогающим военным на фронте.

"Вопрос "Почему нужно награждать героев СВО?" даже не стоит. Это наша благодарность героям. Это то, чем мы можем выразить нашу признательность бойцам и командирам за их работу, отвагу, защиту Родины", - заявила она.

Яна Поплавская с самого начала помогает военным, мобилизованным и добровольцам. К этой работе присоединяются и тысячи ее подписчиков (https://t.me/the_yana_poplavskaya).

"Героев тыла нужно поддерживать, потому что они показывают пример народного единения, чтобы военные чувствовали и знали, что их работа нужна, важна, что за ними стоит страна. Именно поэтому я считаю важным проводить такие мероприятия. Поощрять и поддерживать общность народа, который сплотился, объединился. На защите Родины стоит вся страна - ребята на фронте, а мы здесь, в тылу!", - подчеркнула Яна Поплавская.

Узнать все о премии, ее лауреатах и номинациях, а также поддержать претендентов на победу из числа нижегородских военнослужащих, добровольцев, волонтеров можно на сайте: fondsvoim.ru/premiya

Напомним, церемония награждения лауреатов премии (https://t.me/blago_svoim) в столице Приволжского федерального округа откроет большой патриотический тур, который организуется при поддержке губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Тур продлится год, на протяжении которого торжественные церемонии награждения лауреатов премии пройдут также в Казани, Уфе, Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске Магнитогорске, Сургуте, Нижнем Тагиле, Кургане, Ханты-Мансийске, Когалыме, Владикавказе, Грозном, Махачкале, Калининграде, Ставрополе, Сочи. В планах - более 40 городов в большинстве федеральных округов страны.

Лауреаты премии - не только военные, но и герои гражданских профессий – врачи, представители волонтерских групп и гуманитарных организаций, военные корреспонденты, фронтовые священнослужители, артисты, музыканты и многие другие, кто помогает фронту. Всем лауреатам в ходе торжественных церемоний вручаются денежные сертификаты на сумму от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Обладателей премии планируют объявить в 15 номинациях: "За боевой подвиг", "За уничтожение вражеской техники", "Комбат-батяня", "Воин-интернационалист", "Фронтовой трофей", "За волю к жизни", "За спасение жизни солдата, лучшему полевому врачу", "Полевой медбрат и медсестра", "За гражданскую позицию", "Военный капеллан", "Военный корреспондент", "Фронтовой волонтер", "Прифронтовой волонтер", "Фронтовой артист", "Фронтовой поэт".

Первая такая церемония состоялась в Москве в июле 2023 года, на ней за уничтожение вражеской техники и заслуги перед Отечеством наградили восемь боевых расчетов. Всего лауреатами премии стали 87 военнослужащих и гражданских специалистов. Вторая и третья церемонии прошли в ноябре в Улан-Удэ (Бурятия) и Братске Иркутской области. Теперь церемония состоится в Нижнем Новгороде.