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Культура и отдых

Нижегородский цирк возглавила Жанна Семибратова

29 марта 2024 11:32  [118] Культура и отдых

Фото: Сайт "Росгосцирка"

Новым директором Нижегородского цирка стала Жанна Семибратова. Об этом сообщается на сайте "Росгосцирка".

Нового руководителя коллективу цирка, артистам программы "Бурлеск" продюсерского центра "Королевский цирк Гии Эрадзе" представила первый заместитель гендиректора "Росгосцирка" Татьяна Бушкова.

"Жанна Семибратова, несомненно, усилит руководящий состав нашей компании. У нее есть большой опыт работы с людьми, и она умеет добиваться поставленных целей", - отметила Татьяна Бушкова.

Тамара Бортникова, ранее возглавлявшая Нижегородский цирк, покинула свою должность в связи с желанием попробовать свои силы в новой сфере деятельности.

СПРАВКА:

Жанна Семибратова окончила экономический факультет Сибирского государственного университета науки и технологий им. академика М. Ф. Решетнева. В 2020 году начала работать в Саратовском государственном цирке главным администратором и за три года выросла до руководителя Астраханского филиала "Росгосцирка".

Напомним, Тамара Бортникова была назначена директором Нижегородского цирка в конце января 2023 года.

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Теги:
Назначения Цирк
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