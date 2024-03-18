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Общество

Telegram пресёк десятки тысяч попыток отправки сообщений с призывами к терактам

29 марта 2024 09:12  [148] Общество

Telegram предпринимает все необходимые меры для предотвращения отправки сообщений с призывами к терактам. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров, сообщает телеканал "360".

Разработчик рассказал, то 4 дня назад русскоязычные пользователи стали жаловаться на поступающие им сообщения от незнакомцев с призывами к теракту.

Мессенджер отреагировал на жалобы в течение сама, применив ряд технических и организационных мер, чтобы предотвратить подобную активность.

"В результате десятки тысяч попыток отправить такие сообщения были пресечены, а тысячи пользователей, участвующих в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов", — подчеркнул Павел Дуров.

Основатель мессенджера также добавил, что пользователи из России, Украины и Белоруссии смогут ограничить круг лиц, присылающих им личные сообщения.

Он анонсировал внедрение решений на основе искусственного интеллекта, чтобы более эффективно фильтровать подобный спам.

Напомним, директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина рассказала, что после событий в "Крокус Сити Холле" подростки из разных регионов получают сообщения от провокаторов с предложениями совершить теракт. "Не ведитесь и сразу блокируйте!", - подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что около 500 Telegram-каналов с фейками о терактах удалили в РФ в дни выборов.

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Теги:
Социальные сети Терроризм Технологии
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