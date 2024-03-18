Парковку автотранспорта ограничат на участке улицы Перекопской в Нижнем Новгороде Общество

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Ограничение на остановку и стоянку автомобилей введут в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Как сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства, ограничение будет действовать с 19 апреля на участке улицы Перекопской - в районе входа в парк Станкозавода.

В департаменте также отмечают, что переорганизация движения связана с необходимостью предоставления беспрепятственного проезда в парк транспорта, который обслуживает территорию, а также экстренных служб.

Автомобили, которые будут припаркованы в зоне действия запрещающего знака, будут перемещаться на охраняемую стоянку.

Департамент транспорта рекомендует автомобилистам заранее ознакомиться с регламентом парковки на данном участке и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщали, что движение трамваев № 6 и 7 в Нижнем Новгороде приостановят на выходные.