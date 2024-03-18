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Общество

Движение трамваев № 6 и 7 в Нижнем Новгороде приостановят на выходные

28 марта 2024 12:59  [78] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение трамваев № 6 и 7 в Нижнем Новгороде будет приостановлено с 30 по 31 марта. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова.

По ее словам, трамваи временно перестанут ходить из-за проведения работ по устройству вертикального дренажа и регулировке контактного провода.

"На время остановки движения будет обеспечен полный выпуск на компенсирующих автобусах А-89, а также троллейбусах №5", - пояснила Сухова.

Напомним, в начале марта 2024 года завершилась реконструкция трамвайных путей на Сормовском кольце в Нижнем Новгороде.

Также ранее сообщалось, что трамвай №19 возобновил работу в конце декабря 2023 года, а трамвай №5 планируется запустить в Нижнем Новгороде до конца июня.

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Теги:
Реконструкция Трамвай
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