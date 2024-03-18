"Самая закрытая выставка России" открылась в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: Алексей Чугунов

"Самая закрытая выставка России" открылась в корпусе Нижегородского государственного художественного музея (НГХМ) на площади Минина и Пожарского, 2 29 марта. Об этом сообщил корреспондент НИА "Нижний Новгород" с места события.

Выставка посвящена теме психического здоровья и формированию лояльного отношения к людям с нарушениями психических функций.

На выставке представлены более 350 произведений, в частности, работы фотографа-исследователя, шестикратного лауреата одной из самых престижных международных премий в области фотожурналистики World Press Photo Юрия Козырева. Он бывший военный фотокорреспондент, а теперь стал автором проекта о жизни людей в разных психоневрологических интернатах (ПНИ) страны.

Также на выставке можно увидеть графику и мультимедиаработы художников, живущих в ПНИ.

В церемонии открытии выставки приняли участие замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, автор проекта Народного фронта "Регион заботы" Нюта Федермессер и гендиректор НГХМ Роман Жукарин.

"Вся система психоневрологических интернатов очень сложная. И этот проект настроен на то, что справедливость и милосердие, прежде всего, торжествовали и развивались. У людей с ограничениями должны быть такие же возможности, как и обычных людей", - сказал Андрей Гнеушев.

Нюта Федермессер добавила, что жизнь художников, живущих в психоневрологических интернатах, ограничена настолько, что их творчеством владеют люди, являющиеся их опекунами.

"Они не видели никогда такой жизни, которой живем мы с вами, но они ею живут. Ходить в серых халатах среди безликих стен и рисовать невообразимой яркости жизнь – для этого у художника должна быть огромная душевная сила", - рассказала Нюта Федермессер.

Выставка будет работать до 19 мая. Для льготных категорий граждан вход на выставку бесплатный.

Напомним, выставка XXVII областного фестиваля фотографии открылась в Русском музее фотографии.