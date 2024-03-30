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Общество

Ещё пять переливных переправ закрыты для движения в Нижегородской области

01 апреля 2024 14:54  [105] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Движение ещё по пяти переливным мостам закрыли в Нижегородской области с 1 апреля. Как сообщает ГУ автомобильных дорог региона, это связно с паводковой ситуацией.

В целях безопасности автомобилистов с сегодняшнего дня запрещено движение по следующим мостам:

- через р. Теша на 4 км автодороги Озерки - Заречное в Арзамасском муниципальном округе;
- через р. Теша на 7 км автодороги Веригино - Марьевка в Арзамасском муниципальном округе;
- через р. Теша на подъезде к селу Новоселки в Арзамасском муниципальном округе;
- через р. Линда на 2 км автодороги Линда - Остреево в г.о.г. Бор;
- через р. Пьяна на км подъезде к селу Воронцово в Гагинском муниципальном округе.

На подходах к мостам, подрядные организации установили запрещающие знаки, демонтировали перильное и барьерное ограждения во избежание их повреждения. Ограничения будут действовать до окончания весеннего паводка.

Напомним,  ранее в Нижегородской области было закрыто движение по двум переливным мостам.

Также сообщалось, что заместитель губернатора Петр Банников провел заседание комиссии ЧС в период половодья в Нижегородской области

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Теги:
Мосты Паводок
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