Ещё пять переливных переправ закрыты для движения в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Движение ещё по пяти переливным мостам закрыли в Нижегородской области с 1 апреля. Как сообщает ГУ автомобильных дорог региона, это связно с паводковой ситуацией.

В целях безопасности автомобилистов с сегодняшнего дня запрещено движение по следующим мостам:

- через р. Теша на 4 км автодороги Озерки - Заречное в Арзамасском муниципальном округе;

- через р. Теша на 7 км автодороги Веригино - Марьевка в Арзамасском муниципальном округе;

- через р. Теша на подъезде к селу Новоселки в Арзамасском муниципальном округе;

- через р. Линда на 2 км автодороги Линда - Остреево в г.о.г. Бор;

- через р. Пьяна на км подъезде к селу Воронцово в Гагинском муниципальном округе.

На подходах к мостам, подрядные организации установили запрещающие знаки, демонтировали перильное и барьерное ограждения во избежание их повреждения. Ограничения будут действовать до окончания весеннего паводка.

Напомним, ранее в Нижегородской области было закрыто движение по двум переливным мостам.

Также сообщалось, что заместитель губернатора Петр Банников провел заседание комиссии ЧС в период половодья в Нижегородской области