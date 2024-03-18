Движение по двум переливным мостам закрыто в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Движение по двум переливным мостам закрыто в Нижегородской области, сообщили в Главном управлении автомобильных дорог региона.

Переливные мосты – это расположенные низко над водой мостовые переправы. В Нижегородской области десять таких мостов, движение по ним может быть ограничено в целях безопасности автомобилистов в зависимости от паводковой обстановки. Во всех случаях существуют объездные пути.

В период прохождения паводка закрыто движение по переливным мостам:

- через р.Иресть на км 1+596 автомобильной дороги "Дивеев Усад - Наталинка" в Починковском муниципальном округе;

- через р.Кудьма на км 12+813 автомобильной дороги "Подъезд к курортному поселку Зеленый город от а/д М-7 "Волга" в Кстовском муниципальном округе.

Подрядные организации установили дорожные знаки на подходах к мостам, демонтировали перильное и барьерное ограждения во избежание их повреждения. Ограничения продлятся до окончания весеннего паводка.

Ранее сообщалось, что Петр Банников провел комиссию по ЧС в период половодья в Нижегородской области.