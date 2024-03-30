ННГУ вошёл в консорциум по получению ценных карбоновых кислот из дешёвого сырья Общество

Фото: пресс-служба ННГУ

НИИ химии ННГУ им. Лобачевского в консорциуме с МГУ им Ломоносова, Институтом нефтехимического синтеза им. Топчиева РАН, Институтом органической химии им. Зелинского РАН и Институтом проблем химической физики РАН в течение трёх лет будут реализовывать совместный проект "Получение ценных средне- и малотоннажных продуктов из дешёвого и доступного сырья современными каталитическими методами".

Как сообщили в пресс-службе нижегородского вуза, данный проект был победил в грантовом конкурсе на крупные научные проекты Минобрнауки РФ в 2024 году. Объём финансирования составит 300 млн рублей.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что проект имеет огромное прикладное значение. Работа нижегородских учёных в перспективе будет полезна для профильного промышленного сектора региона, одного из сильнейших в стране.

Учёные разных специальностей будут создавать рациональные и энергосберегающие каталитические методы синтеза ценных алифатических и ароматических карбоновых кислот, циклических и линейных карбонатов и полимеров на их основе из дешёвого и доступного нефтехимического сырья и углекислого газа. Специалистам предстоит вывести передовые фундаментальные исследования в реальное производство

По словам ректора ННГУ Олега Трофимова, тот факт, что наши учёные вошли в научный консорциум и победили в конкурсе Минобрнауки РФ, подчёркивает лидерство университета в химической отрасли.

"Исследования и разработки в области химии – безусловный приоритет и одно из трёх стратегических направлений развития Нижегородского государственного университета, на которое мы опираемся как участник программы "Приоритет 2030". Итогом этой работы должен стать вывод в производство новых материалов для химической и микроэлектронной промышленности", – добавил Олег Трофимов.