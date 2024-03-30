ННГУ вошёл в консорциум по получению ценных карбоновых кислот из дешёвого сырья

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НИИ химии ННГУ им. Лобачевского в консорциуме с МГУ им Ломоносова, Институтом нефтехимического синтеза им. Топчиева РАН, Институтом органической химии им. Зелинского РАН и Институтом проблем химической физики РАН в течение трёх лет будут реализовывать совместный проект "Получение ценных средне- и малотоннажных продуктов из дешёвого и доступного сырья современными каталитическими методами".
Как сообщили в пресс-службе нижегородского вуза, данный проект был победил в грантовом конкурсе на крупные научные проекты Минобрнауки РФ в 2024 году. Объём финансирования составит 300 млн рублей.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что проект имеет огромное прикладное значение. Работа нижегородских учёных в перспективе будет полезна для профильного промышленного сектора региона, одного из сильнейших в стране.
Учёные разных специальностей будут создавать рациональные и энергосберегающие каталитические методы синтеза ценных алифатических и ароматических карбоновых кислот, циклических и линейных карбонатов и полимеров на их основе из дешёвого и доступного нефтехимического сырья и углекислого газа. Специалистам предстоит вывести передовые фундаментальные исследования в реальное производство
По словам ректора ННГУ Олега Трофимова, тот факт, что наши учёные вошли в научный консорциум и победили в конкурсе Минобрнауки РФ, подчёркивает лидерство университета в химической отрасли.
"Исследования и разработки в области химии – безусловный приоритет и одно из трёх стратегических направлений развития Нижегородского государственного университета, на которое мы опираемся как участник программы "Приоритет 2030". Итогом этой работы должен стать вывод в производство новых материалов для химической и микроэлектронной промышленности", – добавил Олег Трофимов.Ранее сообщалось, что ННГУ им. Лобачевского в этом году запустит собственный космический спутник, оснащённый двумя мощными спектральными камерами для дистанционного зондирования Земли. На основе полученных спутниковых данных сотрудники ННГУ будут анализировать состояние лесного покрова и агрокультур.
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