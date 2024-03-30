Лауреаты премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина - 2024
Движение по старому Борскому мосту закроют с 26 марта
Реконструкция городского трамвайного кольца стартует 4 апреля
Конференции "ЦИПР-2024" пройдёт в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
01 апреля 2024 17:05  [23] Знаковые объекты Нижнего Новгорода подсветят синим в поддержку детей с РАС
01 апреля 2024 16:56  [64] Нижний Новгород вошел в топ-3 городов-миллионников с высоким качеством городской среды
01 апреля 2024 16:53  [57] Иностранные водительские удостоверения будут действовать в России всего один год
01 апреля 2024 15:48  [122] ННГУ вошёл в консорциум по получению ценных карбоновых кислот из дешёвого сырья
01 апреля 2024 15:33  [129] Мэрия Нижнего Новгорода компенсирует аренду жилья для жителей аварийного дома на Волочильной
01 апреля 2024 14:54  [160] Ещё пять переливных переправ закрыты для движения в Нижегородской области
01 апреля 2024 14:39  [144] Три грузовых авто с гумпомощью отправились в зону СВО из Нижегородской области
01 апреля 2024 14:28  [144] Содержание наплавного моста через Суру в Нижегородской области обойдется в 10 млн рублей
01 апреля 2024 14:10  [170] Более 3 тысяч человек призовут в рамках весеннего призыва в Нижегородской области
01 апреля 2024 14:02  [138] "Сферум" запустил обновленный курс для педагогов
Общество

ННГУ вошёл в консорциум по получению ценных карбоновых кислот из дешёвого сырья

01 апреля 2024 15:48  [122] Общество

Фото: пресс-служба ННГУ

НИИ химии ННГУ им. Лобачевского в консорциуме с МГУ им Ломоносова, Институтом нефтехимического синтеза им. Топчиева РАН, Институтом органической химии им. Зелинского РАН и Институтом проблем химической физики РАН в течение трёх лет будут реализовывать совместный проект "Получение ценных средне- и малотоннажных продуктов из дешёвого и доступного сырья современными каталитическими методами".

Как сообщили в пресс-службе нижегородского вуза, данный проект был победил в грантовом конкурсе на крупные научные проекты Минобрнауки РФ в 2024 году. Объём финансирования составит 300 млн рублей.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что проект имеет огромное прикладное значение. Работа нижегородских учёных в перспективе будет полезна для профильного промышленного сектора региона, одного из сильнейших в стране.

Учёные разных специальностей будут создавать рациональные и энергосберегающие каталитические методы синтеза ценных алифатических и ароматических карбоновых кислот, циклических и линейных карбонатов и полимеров на их основе из дешёвого и доступного нефтехимического сырья и углекислого газа. Специалистам предстоит вывести передовые фундаментальные исследования в реальное производство

По словам ректора ННГУ Олега Трофимова, тот факт, что наши учёные вошли в научный консорциум и победили в конкурсе Минобрнауки РФ, подчёркивает лидерство университета в химической отрасли.

"Исследования и разработки в области химии – безусловный приоритет и одно из трёх стратегических направлений развития Нижегородского государственного университета, на которое мы опираемся как участник программы "Приоритет 2030". Итогом этой работы должен стать вывод в производство новых материалов для химической и микроэлектронной промышленности", – добавил Олег Трофимов.

Ранее сообщалось, что ННГУ им. Лобачевского в этом году запустит собственный космический спутник, оснащённый двумя мощными спектральными камерами для дистанционного зондирования Земли. На основе полученных спутниковых данных сотрудники ННГУ будут анализировать состояние лесного покрова и агрокультур.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Наука ННГУ
Поделиться:
Новости по теме
28 февраля 2024 09:54  [566] ННГУ им. Лобачевского запустит собственный космический спутник в конце 2024 года
07 февраля 2024 13:24  [742] Профессор ННГУ Сусанна Гордлеева удостоена премии президента РФ
19 января 2024 11:00  [682] ННГУ подписал соглашения о сотрудничестве сразу с 12 вузами
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph