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Общество

Конкурс на самую чистую территорию "Чисто.Культурно.ТОС" пройдет в Нижнем Новгороде

01 апреля 2024 17:21  [83] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Конкурс на самую чистую территорию "Чисто.Культурно.ТОС" пройдет в Нижнем Новгороде. Как сообщает департамент социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода, мероприятие будет организовано с 4 апреля по 15 мая.

В этом году конкурс проводится в рамках городского месячника по благоустройству, который объявил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Для участия в конкурсе необходимо собрать команду из шести человек и зарегистрироваться по ссылке, где следует указать дату, время и место уборки, а также рассказать, почему выбрана та или иная территория для субботника. Уточняется, что участие в конкурсе детей до 18 лет возможно только с личным присутствием родителей.

Далее необходимо привести в порядок выбранную территорию до 15 мая включительно. В день проведения субботника сфотографировать территорию ДО и ПОСЛЕ уборки. Фотографии следует направить до 15 мая включительно на почту pr@anotosnn.ru с указанием названия команды.

Фотографии ДО/ПОСЛЕ опубликуют 16 мая в группе "Вконтакте" АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода", где нижегородцы смогут отдать свой голос за обновленные территории и выбрать восемь лучших команд.

Итоги конкурса поведут 22 мая. Победители получат главный приз – поездку в историческое место Нижегородской области.

Получить дополнительную информацию можно в группе организаторов ВКонтакте АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода" и по телефону: + 7 (991) 191 86 54.

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Теги:
ЖКХ Конкурсы Субботник
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