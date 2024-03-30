Владимир Путин поручил повысить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Президент Владимир Путин поручил правительству РФ доложить до 15 марта 2025 года о мерах, которые будут приняты для повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) опережающими темпами. Об этом сообщает телеканал "360".

Ответственным за выполнение поручения назначен председатель правительства Михаил Мишустин.

Согласно тексту документа, к 2030 году МРОТ должен вырасти более чем в два раза — до 35 тысяч рублей.

Минимальный размер оплаты труда представляет собой сумму денег, которую человек гарантированно получит за выполненную работу при стандартных условиях. МРОТ устанавливают без учёта НДФЛ, то есть фактически сотрудник получает на руки на 13% меньше изначальной суммы.

В послании Федеральному собранию Владимир Путин обозначил преодоление бедности как главную задачу правительства.

Граница бедности в 2023 году составила 14 339 рублей. Согласно национальным целям России, уровень бедности в стране должен снизиться к 2030 году до 6,5% населения — это в два раза меньше, чем в 2017 году. В четвёртом квартале 2023 года этот показатель был на уровне 6,8%.

Напомним, в ноябре 2023 года прожиточный минимум в Нижегородской области увеличен до 14 526 тысяч рублей. А с 1 января 2024 года МРОТ вырос до 19 242 рублей.