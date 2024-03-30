Конференции "ЦИПР-2024" пройдёт в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая
Ограничения на проезд большегрузов начнут действовать с 1 апреля
Лауреаты регионального фестиваля "Премьеры сезона"
"Квартал здоровья" и акушерские "Поезда здоровья" появятся в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
01 апреля 2024 17:40  [101] Владимир Путин поручил повысить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году
01 апреля 2024 16:05  [133] Более $400 млн составили гарантии по кредитам нижегородским предприятиям в 2023 году
29 марта 2024 16:37  [462] РЖД получили исторически рекордные доходы в 2023 году
29 марта 2024 13:38  [450] Нижегородцы в 2023 году оплатили безналом товары и услуги на 865,7 млрд рублей
29 марта 2024 12:56  [488] Нижегородский "Консиб" увеличит выработку на 27% благодаря нацпроекту
29 марта 2024 10:49  [440] "Пластматика" в Дзержинске получила 50 млн рублей от ФРП на открытие новой линии
29 марта 2024 09:50  [393] Более 507 тыс. кв. м жилья введено в эксплуатацию в Нижегородской области за два месяца 2024 года
28 марта 2024 14:07  [461] Расходы на социальную сферу почти на 400 млн рублей увеличат в Нижегородской области
27 марта 2024 16:33  [434] Выработка нижегородской транспортной компании вырастет на 16% благодаря нацпроекту
27 марта 2024 16:04  [450] Развитие жилищного строительства в Дзержинске обсудили в нижегородском Заксобрании
Экономика

Владимир Путин поручил повысить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году

01 апреля 2024 17:40  [101] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Президент Владимир Путин поручил правительству РФ доложить до 15 марта 2025 года о мерах, которые будут приняты для повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) опережающими темпами. Об этом сообщает телеканал "360".

Ответственным за выполнение поручения назначен председатель правительства Михаил Мишустин.

Согласно тексту документа, к 2030 году МРОТ должен вырасти более чем в два раза — до 35 тысяч рублей.

Минимальный размер оплаты труда представляет собой сумму денег, которую человек гарантированно получит за выполненную работу при стандартных условиях. МРОТ устанавливают без учёта НДФЛ, то есть фактически сотрудник получает на руки на 13% меньше изначальной суммы.

В послании Федеральному собранию Владимир Путин обозначил преодоление бедности как главную задачу правительства.

Граница бедности в 2023 году составила 14 339 рублей. Согласно национальным целям России, уровень бедности в стране должен снизиться к 2030 году до 6,5% населения — это в два раза меньше, чем в 2017 году. В четвёртом квартале 2023 года этот показатель был на уровне 6,8%.

Напомним, в ноябре 2023 года прожиточный минимум в Нижегородской области увеличен до 14 526 тысяч рублей. А с 1 января 2024 года МРОТ вырос до 19 242 рублей.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Деньги Зарплата Финансы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph