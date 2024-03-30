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Происшествия

Полицейские задержали пьяного виновника ДТП на Автозаводе

02 апреля 2024 13:32  [80] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

Вечером 1 апреля легковой автомобиль врезался в забор церкви в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, 37-летний водитель иномарки был пьян.

Около 23:45 в полицию поступило сообщение от бдительного нижегородца, сообщившего о предположительно нетрезвом водителе за рулём Volvo, который передвигался по улицам Автозавода.

Ближайший патруль ДПС попытался остановить указанный автомобиль, но водитель решил скрыться на высокой скорости.

На улице Юлиуса Фучика мужчина не справился с управлением, машина снесла дорожный знак и повредила забор церкви.

Медосвидетельствование подтвердило, что мужчина был пьян. В отношении нарушителя составлено три административных протокола.

В салоне во время этой поездки находилась пассажирка, которая оказалась владелицей машины. Её также привлекли к ответственности.

А вот автомобиль отправили на спецстоянку.

Напомним, что по итогам двух месяцев 2024 года в ГИБДД Нижегородской области от граждан поступило 404 сообщения о пьяных водителях. После проверки информации, в 89 случаях факт алкогольного опьянения подтвердился.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетнего нижегородца привлекли к ответственности за езду на авто по Покровке.

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Теги:
Авария ДТП МВД
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