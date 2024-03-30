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Общество

Ремонтные работы продолжаются в районе улицы Черниговской в Нижнем Новгороде

03 апреля 2024 11:33  [66] Общество

Фото: ФБУ "РосСтройКонтроль"

Ремонтные работы продолжаются в апреле на улицы Черниговской в Нижнем Новгороде, на участке от Канавинского моста до метромоста.

Как сообщает "НТА-Приволжье", работы по берегоукреплению набережной Оки проводятся в рамках реализации концессионного соглашения.

После завершения работ будет создано гидротехническое сооружение, также на этом участке улицы появится сооружение инженерной защиты и будет выполнено благоустройство территории.

Общая стоимость работ на объекте составляет 1,7 млрд рублей.

Напомним, что берегоукрепление в районе улицы Черниговской в Нижнем Новгороде началось в марте 2023 года.

Также сообщалось, что Минград утвердил под застройку участок улицы Черниговской в Нижнем Новгороде, реновация участка Черниговской набережной от метромоста до Молитовского моста в Нижнем Новгороде начнется в 2025 году и должна завершиться в 2029 году.

 

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Теги:
Благоустройство Ремонтные работы
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