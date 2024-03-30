Ремонтные работы продолжаются в районе улицы Черниговской в Нижнем Новгороде

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Ремонтные работы продолжаются в апреле на улицы Черниговской в Нижнем Новгороде, на участке от Канавинского моста до метромоста.
Как сообщает "НТА-Приволжье", работы по берегоукреплению набережной Оки проводятся в рамках реализации концессионного соглашения.
После завершения работ будет создано гидротехническое сооружение, также на этом участке улицы появится сооружение инженерной защиты и будет выполнено благоустройство территории.
Общая стоимость работ на объекте составляет 1,7 млрд рублей.
Напомним, что берегоукрепление в районе улицы Черниговской в Нижнем Новгороде началось в марте 2023 года.
Также сообщалось, что Минград утвердил под застройку участок улицы Черниговской в Нижнем Новгороде, реновация участка Черниговской набережной от метромоста до Молитовского моста в Нижнем Новгороде начнется в 2025 году и должна завершиться в 2029 году.
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