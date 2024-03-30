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Общество

Дополнительный дневной поезд запущен на маршруте Нижний Новгород – Москва

03 апреля 2024 12:23  [122] Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

ГЖД снова запустила между Нижним Новгородом и Москвой дополнительный поезд локомотивной тяги № 236/235. Он будет курсировать с 1 апреля до 27 июня по отдельным датам, а с 30 июня по 7 декабря – уже ежедневно.

Из Москвы поезд будет отправляться с Ярославского вокзала. Время отправления - 9:05, прибытие в Нижний Новгород - в 14:55. Из столицы Приволжья состав будет отправляться в 15:40, в Москву он будет приходить в 21:13.

Время в пути от Нижнего Новгорода до Москвы составит 5 часов 33 минуты, в обратном направлении - 5 часов 50 минут. Остановки предусмотрены только во Владимире и Коврове.

Как рассказали в пресс-службе ГЖД, поезд сформирован из современных вагонов, оборудованных системами кондиционирования воздуха, биотуалетами и розетками для подзарядки гаджетов.

Пассажирам доступны билеты на сидячие места стоимостью 880 рублей, места в купе (2090-2890 рублей), а также места в купе для инвалидов (1560 рублей).

Напомним, что ежедневный поезд между Нижним Новгородом и Ижевском запущен с 28 марта.

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Теги:
ГЖД Железная дорога поезда
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