Нижегородским агрегатором "Станкофонд" воспользовались более 700 компаний страны Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 700 компаний воспользовалось нижегородским агрегатором производственных мощностей "Станкофонд: сделаем в России" с момента старта платформы в 2022 году.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, платформа "Станкофонд: сделаем в России" - совместный проект центра импорта и импортозамещения Нижегородской области и АНО "Горький Тех" и реализуется при поддержке министерства промышленности, торговли и предпринимательства региона.

По словам губернатора Глеба Никитина, сотрудничество между предприятиями играет важную роль в процессе импортозамещения и развития производства страны.

"Совместная закупка сырья, использование свободного производственного оборудования и перераспределение работ между партнерами позволяет предприятиям получить более выгодные условия поставок и снизить издержки производства. Это способствует повышению эффективности производства и конкурентоспособности продукции на рынке", - сказал Глеб Никитин.

В настоящий момент платформой пользуются предприятия из 50 субъектов РФ , а также из Республики Беларусь.

База агрегатора "Станкофонд: сделаем в России" на сегодняшний день содержит в себе более 800 единиц оборудования. Платформа позволяет объединить информацию о производственных услугах и доступном оборудовании. Её могут использовать не только исполнители, которые размещают информацию о своих прибыльных производственных мощностях, но и заказчики. Благодаря платформе "Станкофонд" предприятия имеют доступ к базе свободных производственных мощностей предприятий региона и контактам профильных служб.

Получить дополнительную информацию по регистрации и использованию платформы СделаемвРоссии.РФ можно в центре импорта и импортозамещения по телефонам: 8 (831) 435-17-00 (доб.1053, 1054, 1057) или по почте official@ciiiz.ru.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" или по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициирован президентом Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.