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Общество

Минпросвещения опубликовало проект нового расписания ЕГЭ-2024

05 апреля 2024 14:56  [97] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Министерство просвещения и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания Единого государственного экзамена в этом году. Об этом сообщил телеканал "360".

В проекте уже учтена возможность пересдачи одного предмета.

"Проект [...] направлен на предоставление возможности выпускникам, освоившим образовательные программы среднего общего образования, пересдать [ЕГЭ] по одному из предметов по их выбору, чтобы улучшить свои результаты. С этой целью проектом приказа устанавливаются дополнительные даты проведения ЕГЭ - 4 и 5 июля 2024 года", — говорится в тексте документа.

Сроки проведения первых ЕГЭ и экзаменов по обязательным предметам остались без изменений. Так, 23 мая пройдут ЕГЭ по литературе, географии и химии, 28 мая — по русскому языку, 31 мая — по математике базового и профильного уровней.

Летние аттестации начнутся 4 июня с экзамена по обществознанию. Информатику будут сдавать два дня — 7 и 8 июня, а 10 июня — историю и физику.

13 июня выпускникам предстоит написать ЕГЭ по биологии и письменную часть по иностранным языкам. В этом году есть возможность сдать английский, испанский, китайский, немецкий и французский. Устную часть будут принимать 17 и 18 июня.

также предусмотрены резервные дни для тех, кто по уважительной причине не сможет присутствовать на ЕГЭ в основные дни, а также выпускников прошлых лет и проваливших русский язык или математику в основные дни.

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Теги:
ЕГЭ Образование Школы
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