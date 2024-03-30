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Бесплатно зарегистрировать свое дело в центре "Мой бизнес" смогли более 140 нижегородцев

09 апреля 2024 12:19  [83] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В первом квартале текущего года в центре "Мой бизнес" и его филиалах бесплатно зарегистрировали свое дело 146 нижегородцев.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, данная мера поддержки оказывается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" на постоянной основе.

Бесплатно оформить свое дело сейчас можно в 30 филиалах регионального центра "Мой бизнес". Всего с начала года через систему поддержки бизнеса своё дело зарегистрировали 132 индивидуальных предпринимателя и 14 юридических лиц.

Отмечается, что регистрируя свою деятельность в центре "Мой бизнес" или в его филиалах в муниципалитетах области,  жители региона освобождаются от уплаты госпошлины. Благодаря этому можно сэкономить до четырех тысяч рублей при оформлении начальной документации.

Кроме бесплатной регистрации бизнеса, предприниматель может получить консультацию по всем доступным мерам государственной поддержки, также сотрудники центра окажут помощь в составлении бизнес-плана. 

Добавим, что самыми востребованными направлениями работы новых компаний стали розничная торговля пищевыми продуктами, интернет-магазины и грузоперевозки.

Подать заявку на регистрацию бизнеса можно на портале "Мой бизнес". Что бы получить услугу необходимо личное присутствие в региональном центре "Мой бизнес" или его филиалах в районах области.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" или по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

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Теги:
Мой бизнес Нацпроект
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