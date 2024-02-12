Нижегородский центр "Мой бизнес" представил свой опыт по поддержке получателей соцконтрактов на федеральном форуме Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский центр "Мой бизнес" представил уникальную практику по поддержке получателей социальных контрактов для открытия своего дела в рамках IV Всероссийского бизнес-форума "Мой бизнес" в Москве. В течение двух дней более 400 руководителей региональных органов власти и центров "Мой бизнес" из 89 регионов работали над развитием стратегии поддержки МСП.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов рассказал, что одна из сессий ежегодного форума "Мой бизнес" была посвящена реализации и унификации образовательных программ для получателей соцконтрактов, а также выработке общих предложений по совершенствованию системы их заключения.

"Соцконтракт в Нижегородской области позволяет получить до 350 тысяч рублей для открытия своего дела, но зачастую предпринимателям недостает не только денег, но и знаний, а также грамотного бизнес-плана. Поэтому на протяжении двух лет работа нашего центра "Мой бизнес" была сосредоточена на том, чтобы сделать подготовку начинающих предпринимателей максимально доступной. За это время центр оказал более трех тысяч услуг по финансовому планированию для региональных предпринимателей", - рассказал Максим Черкасов.

Министр уточнил, что в этом году на федеральном уровне изменился подход к процедуре заключения социальных контрактов.

"Теперь перед подачей документов необходимо пройти тестирование предпринимательских компетенций, утвержденное Минэкономразвития РФ. Мы оперативно разработали платформу, где предприниматели могут пройти такой тест, а кандидаты, не прошедшие тестирование, могут направиться на дополнительное онлайн-обучение. Для этого центр "Мой бизнес" запустил курс по основам предпринимательской деятельности. Обучение доступно через личный кабинет на "мойбизнес52.рф". Кроме того, на платформе есть конструктор, который помогает составить качественный бизнес-план и получить необходимые документы для заключения соцконтракта", - пояснил министр.

Центр "Мой бизнес" ведет эту работу совместно с региональным министерством социальной политики.

"Еще в 2022 году мы заключили соглашение о сотрудничестве, что позволило оперативно выработать единые нормативы для прохождения экспертизы для заключения социальных контрактов. На сегодняшний день Нижегородская область – единственный регион в стране, реализовавший подобную универсальную практику с цельным подходом и стандартами для всей области" - отметил Максим Черкасов.

Региональная система обучения основам бизнеса позволяет тем, кто не справился с онлайн-тестированием, обучиться очно, непосредственно в центре "Мой бизнес" и его филиалах.

"Только с начала этого года при реализации нашей практики было разработано более 40 бизнес-планов на общую сумму более 14 млн рублей, обучено 25 потенциальных получателей субсидии в рамках соцконтракта", - рассказал Максим Черкасов.

По данным министерства социальной политики, всего за четыре года реализации проекта в регионе заключено более 52 тысяч социальных контрактов на общую сумму около 6,7 млрд рублей.

Программа форума "Мой бизнес" включала в себя работу 15 площадок, где выступило более 60 спикеров как из центров "Мой бизнес", так и из других организаций. Участники мероприятий определили стратегические задачи и подходы по развитию сектора МСП на 2024 год.

В деловую программу форума также входили работа мастерской лучших практик поддержки бизнеса, круглые столы об аккумулировании различных ресурсов господдержки в региональных центрах "Мой бизнес", панельные дискуссии и стратегические сессии о креативном развитии бизнеса, поиске сотрудников и повышении престижа предпринимательской деятельности.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес", открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия, где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8−800−301−29−94 (ежедневно с 9.00 до 18.00, звонок бесплатный).

Кроме того, получить информацию обо всех актуальных мерах поддержки бизнеса, полезных ссылках, адреса и контакты объектов инфраструктуры предпринимательства можно на портале Мойбизнес52.рф.