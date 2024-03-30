Дополнительные баллы к ЕГЭ могут получить нижегородцы в рамках проекта "Код будущего"

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Дополнительные баллы к ЕГЭ в 12 российских вузах могут получит нижегородские учащиеся школ, а также студенты колледжей и техникумов, которые прошли обучение по проекту "Код будущего".
Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, в зависимости от вуза, выпускники курсов могут получить от 2 баллов до 10 дополнительных баллов.
Подать заявку на бесплатные курсы можно до 15 апреля на портале "Госуслуги".
К участию в проекте допускаются учащиеся 8-11 классов, а также студенты колледжей и техникумов. Подать заявку школьники и студенты могут как самостоятельно, так и их родители или опекуны.
На курсах "Код будущего" школьники бесплатно проходят обучение по разработке приложений, сайтов и игр на Python, JavaScript, С++, 1С и другие. Успешно сдавшие экзамены, участники получают сертификат об окончании курса. В каталоге представлено более 40 онлайн-курсов Чтобы приступить к занятиям, необходимо пройти тестирование.
Актуальную информацию, а также получить ответы на часто задаваемые вопросы можно на странице проекта.
Отметим, что обучение оплачивается из средств федерального бюджета в рамках проекта "Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли" национального проекта "Цифровая экономика", утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее сообщалось, что минпросвещения опубликовало проект нового расписания ЕГЭ-2024.
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