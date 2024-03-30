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Общество

Дополнительные баллы к ЕГЭ могут получить нижегородцы в рамках проекта "Код будущего"

09 апреля 2024 14:46  [108] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Дополнительные баллы к ЕГЭ в 12 российских вузах могут получит нижегородские учащиеся школ, а также студенты колледжей и техникумов, которые прошли обучение по проекту "Код будущего".

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, в зависимости от вуза, выпускники курсов могут получить от 2 баллов до 10 дополнительных баллов.

Подать заявку на бесплатные курсы можно до 15 апреля на портале "Госуслуги".

К участию в проекте допускаются учащиеся 8-11 классов, а также студенты колледжей и техникумов. Подать заявку школьники и студенты могут как самостоятельно, так и их родители или опекуны.

На курсах "Код будущего" школьники бесплатно проходят обучение по разработке приложений, сайтов и игр на Python, JavaScript, С++, 1С и другие. Успешно сдавшие экзамены, участники получают сертификат об окончании курса. В каталоге представлено более 40 онлайн-курсов Чтобы приступить к занятиям, необходимо пройти тестирование.  

Актуальную информацию, а также получить ответы на часто задаваемые вопросы можно на странице проекта.

Отметим, что обучение оплачивается из средств федерального бюджета в рамках проекта "Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли" национального проекта "Цифровая экономика", утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что минпросвещения опубликовало проект нового расписания ЕГЭ-2024.

 

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Теги:
ЕГЭ
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