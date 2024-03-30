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Общество

Детскую художественную школу в Ветлуге оборудовали по нацпроекту

11 апреля 2024 09:50  [112] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области завершили обустройство Ветлужской детской художественной школы.

Как сообщает министерство культуры региона, новое оборудование закуплено в рамках нацпроекта "Культура". Всего в регионе до конца года по нацпроекту будут оборудованы 16 образовательных организаций в сфере культуры и искусства.

В настоящее время в школе, которая была основана в 1977 году, по программе предпрофессиональной подготовки "Живопись" и общеразвивающей программе "Юный художник" обучаются более 80 детей. Педколлектив школы состоит из шести человек, среди которых есть выпускники школы. Три преподавателя школы являются участниками областных целевых программ поддержки специалистов.

В рамках нацпроекта Ветлужская детская художественная школа получила финансирование размере более 1 млн рублей, из них более 915 тысяч рублей были выделены из федерального бюджета. На эти деньги были куплены новая мебель, витрина для глиняных игрушек, мольберты, этюдные столики и учебная литература.

Кроме того, был пополнен натюрмортный фонд, куплено световое оборудование для выставочного зала и классов. Для пленэрных занятий приобретены клипборды и табуреты. Классы школы оснастили цифровым оборудованием, в том числе интерактивными панелями. Преподавателям купили компьютеры, ноутбуки и цифровые планшеты.

Школа регулярно организует выставки в районных домах культуры, модельной библиотеке, краеведческом музее, общеобразовательных школах и городской администрации. Коллектив школы является организатором мероприятий в рамках всероссийских акций "Ночь искусств, "Ночь музеев". Также Ветлужская художественная школа одной из первых в округе в 2021 году начала работать по проекту "Пушкинская карта".

Напомним, что нацпроект "Культура" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Он включает три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".

Ранее сообщалось, что детскую школу искусств в Первомайске оснастили благодаря нацпроекту "Культура",

 

 

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Теги:
Искусство Нацпроект Школы
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