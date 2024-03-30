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Общество

Мемориальную доску участнику СВО торжественно открыли в поселке Октябрьском Нижегородской области

11 апреля 2024 11:32  [83] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В средней школе поселка Октябрьский городского округа Бор торжественно открыли мемориальную доску участнику СВО Олегу Власову – выпускнику этой школы.

На торжественной церемонии присутствовали семья героя – супруга и дети, заместитель главы администрации Борского округа Сергей Киричев, заместитель председателя Совета депутатов Алексей Быстров, военный комиссар г. Бор Ирина Сироткина, представители территориального отдела управления образования, духовенства, а также учащиеся Октябрьской средней школы.

"Олег был отзывчивым и заботливым человеком, готовым всегда помочь в трудную минуту", - так вспоминают о нем родные и знакомые.

Олег Власов добровольцем отправился в зону проведения СВО. В феврале 2024 года погиб на территории Донецкой Народной Республики. Указом Президента РФ за героизм и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, он награжден орденом Мужества посмертно.

Ранее сообщалось, что Ордена Мужества вручили семьям нижегородцев-участников СВО.

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Теги:
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