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Общество

Работы по проекту ФКГС начались в Нижегородской области

11 апреля 2024 15:06  [58] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Работы по благоустройству дворов и общественных пространств, запланированные на текущий год в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" стартовали в восьми районах Нижегородской области. Об этом сообщил заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Михаил Куренков.

Всего в этом году в регионе по проекту "ФКГС" будет благоустроено 85 общественных пространств, 29 из них - в Нижнем Новгороде.

По данным нижегородского министерства энергетики и ЖКХ, в настоящее время найдены подрядчики для выполнения благоустройста на 77 общественных пространствах. В Богородском, Лукояновском, Спасском муниципальных округах, в городских округах Семеновский, Навашинский, г.о.г. Бор и Нижнем Новгороде работы по благоустройству уже начались.

Как только позволят погодные условия, подрядные организации выйдут на все объекты. Завершить все работы планируется до сентября.

В ведомстве отметили, что по состоянию на 11 апреля за объекты благоустройства на 2025 год проголосовали свыше 292 тысяч человек. Голосование по выбору площадок для благоустройства в 2025 году по ФКГС началось в регионе 15 марта. Ознакомиться с проектами благоустройства и отдать свой голос можно на сайте до 30 апреля 2024 года.

Напомним, что благоустройство общественных пространств проводится ежегодно по национальному проекту "Жилье и городская среда" который инициировал президент России Владимир Путин. Благодаря нацпроекту за пять лет в Нижегородской области было благоустроено около 2 тысяч дворовых территорий и около 600 общественных пространств, реализовано 25 проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
 

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Теги:
Нацпроект ФКГС
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