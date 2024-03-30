Почти 250 человек обсудили будущее квартала "Красный просвещенец" в Нижнем Новгороде Общество

Фото: соцсети Григория Меламеда

Управление госохраны объектов культурного наследия региона получило более 250 отзывов на результаты последней экспертизы об исторической ценности квартала "Красный просвещенец" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на УГООКН области.

Третья экспертиза проводилась с 1 по 22 марта. Для оценки исторической ценности квартала привлекали двух экспертов из Казани.

Специалисты подробно рассмотрели историю и архитектурные особенности домов в квартале "Красный просвещенец". В результате эксперты единогласно выдали отрицательное заключение о целесообразности включения квартала в реестр объектов культурного наследия.

"Общественные обсуждения результатов экспертизы проводились с 27 марта по 4 апреля. Было получено более 250 отзывов. Сейчас их обрабатывают и составляют сводку предложений, которую затем опубликуют на сайте УГООКН", - пояснили в профильном управлении.

После этого будет принято решение о включении либо об отказе во включении исторического квартала в реестр ОКН.

Напомним, вторая экспертиза с исправлениями по кварталу "Красный просвещенец" в Нижнем Новгороде поступила в региональное управление госохраны ОКН в марте.