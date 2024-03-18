Третья экспертиза подтвердила ценность квартала "Красный просвещенец" Культура и отдых

Фото: соцсети Григория Маламеда

Третья экспертиза подтвердила ценность квартала "Красный просвещенец" в Нижнем Новгороде. Соответствующий акт историко-культурной экспертизы опубликован на сайте управления госохраны объектов культурного наследия региона.

Квартал "Красный просвещенец" в границах улиц Белинского, Ашхабадской, Невзоровых и Тверской был построен в 1924-1928 годах и начале 1930 годов. Здесь нашли свое отражение новаторские в отечественной архитектуре и градостроении идеи "города-сада" 1920-х годов.

Результаты экспертизы выставлены на общественные обсуждения. Высказать свое мнение можно до 20 марта. После этого управление госохраны ОКН по Нижегородской области примет решение о статусе квартала.

Напомним, нижегородские власти предложили признать квартал "Красный просвещенец" ОКН в конце января 2024 года.

Также ранее сообщалось, что на территории квартала планировалось реализовать проект КРТ, но после проведения общественных обсуждений границы площадки были изменены.