Реставрация ДДТ им. Чкалова в Нижнем Новгороде завершится в мае Культура и отдых

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Реставрацию здания Дворца детского творчества им. В.П. Чкалова в Нижнем Новгороде планируется завершить в мае 2024 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городском департаменте строительства и капитального ремонта.

В течение последнего весеннего месяца завершатся работы внутри здания.

"Также в феврале 2024 года МКУ "ГлавУКС" заключило контракт с ООО "Возрождение" на проведение аварийно-восстановительных работ по укреплению фундамента здания бассейна. В настоящий момент все работы завершились, ведется их приемка", - пояснили в ведомстве.

В профильном департаменте добавили, что прилегающую территорию благоустроят, а также в течение лета отремонтируют ограждение вокруг здания.

Напомним, что на завершение работ на ДДТ им. Чкалова были направлены дополнительные 150 млн рублей, работы по ремонту здания почти закончились.

Также ранее сообщалось, что филиал ДДТ им. Чкалова откроется в Нижнем Новгороде в 2025 году.