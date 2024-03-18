"Квартал здоровья" и акушерские "Поезда здоровья" появятся в регионе
Бесплатный автобус до "Меги" из Печёр отменён, добавлен с Автозавода
Движение по старому Борскому мосту закроют с 26 марта
"Метеоры" запустят из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Культура и отдых
20 марта 2024 17:31  [80] Филиал ДДТ им. Чкалова откроется в Нижнем Новгороде в 2025 году
20 марта 2024 11:26  [192] Восстановление дома Чардымова в центре Нижнего Новгорода планируют начать весной
20 марта 2024 10:19  [224] Постановка нижегородского театра оперы и балета получила международную премию BraVo
19 марта 2024 18:57  [397] Марафон культурных событий пройдёт в Нижнем Новгороде 20-24 марта
19 марта 2024 17:27  [324] Нижегородский ТЮЗ получил главную премию фестиваля "Премьеры сезона"
19 марта 2024 13:49  [336] Музыкальное шоу-спектакль "12 стульев" покажут этой весной в Нижнем Новгороде
18 марта 2024 15:12  [400] XXVII Областной фестиваль фотографии откроется в Нижнем Новгороде 20 марта
18 марта 2024 13:18  [451] Усадьбу Кашириных планируется отреставрировать в центре Нижнего Новгорода
18 марта 2024 12:33  [406] "Архивыходные" пройдут в апреле в Нижегородской области
18 марта 2024 11:37  [469] Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Культура и отдых

Филиал ДДТ им. Чкалова откроется в Нижнем Новгороде в 2025 году

20 марта 2024 17:31  [80] Культура и отдых

Фото: 2ГИС

ООО "Мегаполис" (г. Москва) победила в аукционе для капремонта помещения на улице Композитора Касьянова, 5к1 в микрорайоне Верхние Печеры в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

В этом помещении разместится филиал Дворца детского творчества им. В.П. Чкалова – Центр компетенции "Дворец рядом с домом" на 200 учащихся.

Стоимость контракта составляет 136 млн рублей. Средства будут выделены из регионального и городского бюджета.

Общая площадь помещения составляет 1683 кв. метров. Подрядчику предстоит установить здесь перегородки, смонтировать системы электроснабжения, водопровода, канализации, отопления, вентиляции, видеонаблюдения, закупить оборудование и мебель.

Также нужно будет благоустроить прилегающую территорию и установить наружное освещение.

Работы должны быть выполнены в течение 16 месяцев с момента заключения контракта.

Напомним, информация о планах открытия "Дворца рядом с домом" по адресу ул. Касьянова, 5/1 была озвучена в марте 2021 года. Но в итоге открытие филиала ДДТ им. Чкалова в Верхних Печерах отложили до 2024 года.

Также ранее сообщалось, что на завершение работ на ДДТ им. Чкалова были направлены дополнительные 150 млн рублей, работы по ремонту здания почти закончились.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Развлечения
Поделиться:
Новости по теме
15 сентября 2022 17:30  [936] Сроки сдачи ДДТ им. Чкалова в Нижнем Новгороде сдвинулись на неопределённый срок
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
18 марта 2024 11:37Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph