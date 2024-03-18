Филиал ДДТ им. Чкалова откроется в Нижнем Новгороде в 2025 году Культура и отдых

Фото: 2ГИС

ООО "Мегаполис" (г. Москва) победила в аукционе для капремонта помещения на улице Композитора Касьянова, 5к1 в микрорайоне Верхние Печеры в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

В этом помещении разместится филиал Дворца детского творчества им. В.П. Чкалова – Центр компетенции "Дворец рядом с домом" на 200 учащихся.

Стоимость контракта составляет 136 млн рублей. Средства будут выделены из регионального и городского бюджета.

Общая площадь помещения составляет 1683 кв. метров. Подрядчику предстоит установить здесь перегородки, смонтировать системы электроснабжения, водопровода, канализации, отопления, вентиляции, видеонаблюдения, закупить оборудование и мебель.

Также нужно будет благоустроить прилегающую территорию и установить наружное освещение.

Работы должны быть выполнены в течение 16 месяцев с момента заключения контракта.

Напомним, информация о планах открытия "Дворца рядом с домом" по адресу ул. Касьянова, 5/1 была озвучена в марте 2021 года. Но в итоге открытие филиала ДДТ им. Чкалова в Верхних Печерах отложили до 2024 года.

Также ранее сообщалось, что на завершение работ на ДДТ им. Чкалова были направлены дополнительные 150 млн рублей, работы по ремонту здания почти закончились.