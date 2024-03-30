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Происшествия

Иностранец задержан за сбыт наркотиков в Нижнем Новгороде

12 апреля 2024 09:04  [83] Происшествия

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода задержан ранее несудимый 28-летний уроженец республики ближнего зарубежья.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, увидев сотрудников полиции, мужчина пытался сбросить на землю пакет. При осмотре полимерного пакета в нем обнаружили 150 пакетиков с неизвестным веществом внутри.

Вещество было изъято и направлено на экспертизу, которая показала, что содержимое пакетиков является наркотическим средством "метадон" общей массой 45,647 гр. Правоохранители установили, что гражданин занимается сбытом бесконтактным способом.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Виновному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, ранее в Нижнем Новгороде был задержан иностранец с крупной партией героина и метадона. Кроме того, в столице Приволжья у трех гражданок ближнего зарубежья изъяли триста свертков с наркотиками.

Кроме того сообщалось, что мужчину с крупной партией наркотиков задержали в Арзамасе.

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Теги:
Автозаводский район Иностранцы Наркотики
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