Иностранец задержан в Нижнем Новгороде с крупной партией героина и метадона Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Уроженца республики ближнего зарубежья проверяют на причастность к наркопреступлениям на территории Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, в марте этого года во время проверки оперативной информации сотрудники полиции остановили на посту ДПС в поселке Орловские дворики отечественный авто, за рулем которого находился ранее не судимый безработный 25-летний уроженец республики ближнего зарубежья.

Во время осмотра машины были обнаружены два свертка с неизвестным веществом внутри.

Результат исследования одного свертка показал, что в нем наркотическое средство "метадон". Во втором оказался героин. Изъятые наркотические вещества весом около 250 граммов направлены на экспертизу.Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на сбыт наркотических средств, совершенное в крупном размере". Мужчина арестован, ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что мужчину с крупной партией наркотиков задержали в Арзамасе.

Также сообщалось, что в Нижнем Новгороде задержали трех иностранок, у которых были найдены 300 свертков с наркотическими веществами