Иностранец задержан в Нижнем Новгороде с крупной партией героина и метадона

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Уроженца республики ближнего зарубежья проверяют на причастность к наркопреступлениям на территории Нижегородской области.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, в марте этого года во время проверки оперативной информации сотрудники полиции остановили на посту ДПС в поселке Орловские дворики отечественный авто, за рулем которого находился ранее не судимый безработный 25-летний уроженец республики ближнего зарубежья.
Во время осмотра машины были обнаружены два свертка с неизвестным веществом внутри.Результат исследования одного свертка показал, что в нем наркотическое средство "метадон". Во втором оказался героин. Изъятые наркотические вещества весом около 250 граммов направлены на экспертизу.
Ранее сообщалось, что мужчину с крупной партией наркотиков задержали в Арзамасе.
Также сообщалось, что в Нижнем Новгороде задержали трех иностранок, у которых были найдены 300 свертков с наркотическими веществами
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