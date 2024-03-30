Летом 2024 года в нижегородских лагерях смогут отдохнуть более 20 тысяч детей Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более 20 тысяч детей летом 2024 года отдохнут в оздоровительных лагерях. Об этом сообщает департамент образования администрации Нижнего Новгорода.

В заседании городской межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи приняли участие представители городской и районных администраций, специалисты надзорных органов, а также УМВД, ГИБДД, Росгвардии, руководители организаций отдыха и оздоровления детей.

В этом году в муниципальных загородных лагерях будут организовано 27 смен для 4300 детей. В пришкольных лагерях пройдут 170 смен, в которых смогут отдохнуть 17 тысяч детей.

По словам руководителя департамента Владимира Радченко, в этом году на оздоровительную кампанию из городского бюджета выделили свыше 450 млн. рублей. Это на 7% больше, чем в прошлом году. По данным департамента, в этом году возместят стоимость более 5 тысяч путевок и приобретут около 3 тысяч путевок для сотрудников бюджетной сферы и неработающих граждан.

Также в рамках заседания наградили победителей региональных и всероссийских конкурсов 2023 года в сфере отдыха и оздоровления. Среди лауреатов и победителей : МБУ ДО ДООЦ "Лесной" , ДОЛ "Маяк" МАУ МЦ "Надежда", Лагерь "Маленькая страна" МАОУ "Школа №156 имени Б.И. Рябцева" и лагерь "Калейдоскоп" МБУ ДО "Агнес"

Ранее сообщалось, что выплаты на путёвки в детские загородные лагеря смогут получить нижегородцы-участники СВО и члены их семей. За счёт средств городского бюджета на эти цели будут выделять субсидии размером до 35 тысяч рублей.

Также сообщалось, что детские оздоровительные лагеря Нижнего Новгорода начали готовить к летнему сезону