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Общество

Впервые в Нижнем Новгороде прошла ярмарка педагогических вакансий

13 апреля 2024 15:53  [61] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

На базе школы № 131 Приокского района впервые в Нижнем Новгороде прошла ярмарка педагогических вакансий. Как сообщает департамент образования администрации города, свою методику работы представили 35 школ из разных районов города, а посетителями ярмарки стали студенты Мининского университета.

Организаторами мероприятия выступили департамент образования администрации Нижнего Новгорода и Мининский университет.

Участники ярмарки узнали об особенностях работы в современной школе и о вакантных местах в образовательных организациях города. Представители школ рассказали об особенностях своих учреждений. Так, школа№54 позиционирует инклюзивное образование. В настоящее время в школе не хватает логопедов, дефектологов и психологов. Всем молодым специалистам, пришедшим на работу в школу на указанные вакансии, обещают хорошую материальную поддержку и надбавки за работу с детьми с особыми образовательными потребностями.Директор лицея №180 Ленинского района, депутат городской Думы города Нижнего Новгорода Оксана Смолина отметила, что ее лицею нужны учителя начальных классов.

По данным представителя Мининского университета, свыше 75%  выпускников идут работать в государственные, муниципальные образовательные организации.  Директор городского департамента образования Владимир Радченко отметил важность, актуальность и необходимость проведения педагогической ярмарки вакансий при решении вопросов кадрового дефицита.

"Это эффективная форма взаимодействия профильных учебных заведений и муниципальной системы образования. Если специалист проявляет свои таланты и способности, то может получить грантовую поддержку от главы города. В 2022 году по инициативе главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева была учреждена новая грантовая поддержка для молодых педагогов"- сказал Владимир Радченко.

Глава департамента выразил уверенность, что по итогам ярмарки в муниципальной системе появятся  профильные учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования. 

Ранее сообщалось, что в школах Нижегородской области появились первые педагоги-методисты и педагоги-наставники.

 

 


 

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Теги:
вакансии Учитель Ярмарка
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