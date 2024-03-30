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Общество

Движение трамваев №6 и №7 ограничат в Нижнем Новгороде с 18 по 28 апреля

15 апреля 2024 10:36  [61] Общество

С 18 по 28 апреля будет временно прекращено движение трамваев № 6 и 7 на участке от остановки "Московский вокзал" до остановки "Станция Варя". Как сообщает ГКУ НО "ЦРТС", это связано с заменой трамвайных путей на перекрёстке улиц Народной и Акмолинской.

В указанный период трамваи будут ходить только по Сормовскому кольцу.

С 18 по 28 апреля компенсирующий автобусный маршрут будет курсировать по уже существующей схеме, объезжая зону производства работ у трамвайного депо № 2 на улице Народной по параллельной дороге.

Помимо этого, с 28 апреля и по 23 мая частично ограничат движение транспорта по Сормовскому шоссе на пересечении с улицей Народной.

Напомним, в начале марта 2024 года завершилась реконструкция трамвайных путей на Сормовском кольце в Нижнем Новгороде.

Также ранее сообщалось, что трамвай №19 возобновил работу в конце декабря 2023 года, а движение трамваев планировалось открыть на участке от улицы Нартова до площади Лядова в Нижнем Новгороде весной 2024 года.

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Теги:
движение Трамвай Транспорт
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