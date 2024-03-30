Самый популярный аудиоспектакль "Заповедных кварталов" будет возобновлен Культура и отдых

Фото: "Заповедные кварталы АНО "АСИРИС"

Нижегородские "Заповедные кварталы" собираются возобновить одну из самых популярных программ проекта - аудиопроменад "17 скетчей о городе" (18+).

Как сообщает АНО "АСИРИС", за прошедший летний сезон мероприятие посетили около 400 человек.

Аудиоспектакль создан в рамках проекта "Путешествие в "Заповедные кварталы" при поддержке правительства Нижегородской области и команды креативных практик АНО "Центр 800".

В основу спектакля лег вид театрального представления, при котором сохраняется живая речь прототипов героев - вербатим. Все фразы и реплики погружают зрителей в воспоминания трех современных нижегородок. Спектакль трансформируется в путешествие по городским улицам и тайным дворам, а зрители становятся полноценными действующими лицами.

Спектакль пройдет 2 и 11 мая, начало в 11:00. Ознакомиться с расписанием и записаться на экскурсии можно на сайте.

Отмечается, что в прошлом году проморолик "17 скетчей о городе" занял первое место среди 160 работ из ПФО в номинации "Туристские маршруты и экскурсии" на конкурсе видеопрезентаций "Диво России"

Ранее сообщалось, что "Заповедные кварталы" приглашают узнать о любви и нравах нижегородцев XIX-XX веков.