Семьям мобилизованных при отсутствии счётчиков сделают скидку на ЖКУ Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство России освободило семьи мобилизованных от части оплаты за газо- и водоснабжение по нормативу, то есть в случае отсутствия счётчиков.

Как уточняет телеканал "360", из платёжек вычтут долю военнослужащих.

"Семьи мобилизованных граждан, проживающие в квартирах, где по тем или иным причинам невозможно использовать индивидуальные приборы учёта, не будут оплачивать услуги по водо- и газоснабжению за своих отсутствующих родственников", — сообщили в Кабмине.

По новому постановлению правительства, в платёжной квитанции учтут отсутствие участника СВО, ведь он по факту не пользуется услугами. Плата по нормативу будет начисляться за вычетом доли мобилизованного.

Для получения данной льготы нужно предоставить в управляющую компанию соответствующую справку из военкомата.