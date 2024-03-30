Семьям мобилизованных при отсутствии счётчиков сделают скидку на ЖКУ

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Правительство России освободило семьи мобилизованных от части оплаты за газо- и водоснабжение по нормативу, то есть в случае отсутствия счётчиков.
Как уточняет телеканал "360", из платёжек вычтут долю военнослужащих.
"Семьи мобилизованных граждан, проживающие в квартирах, где по тем или иным причинам невозможно использовать индивидуальные приборы учёта, не будут оплачивать услуги по водо- и газоснабжению за своих отсутствующих родственников", — сообщили в Кабмине.
По новому постановлению правительства, в платёжной квитанции учтут отсутствие участника СВО, ведь он по факту не пользуется услугами. Плата по нормативу будет начисляться за вычетом доли мобилизованного.
Для получения данной льготы нужно предоставить в управляющую компанию соответствующую справку из военкомата.Ранее сообщалось, что нижегородским участникам гуманитарных миссий на Донбасс компенсируют расходы на ГСМ.
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