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Общество

Участники и ветераны СВО смогут брать льготную ипотеку под 2%

29 февраля 2024 16:46  [66] Общество

Участники и ветераны СВО, а также жители Донбасса и Новороссии смогут получать льготную ипотеку со ставкой в 2%. Об этом в ходе послания Федеральному собранию объявил президент Владимир Путин, сообщил телеканал "360".

В своей речи глава государства подчеркнул, что в России продолжат предоставлять специальные ипотечные программы со ставкой 2% и для жителей Дальнего Востока и Арктики.

Президент отметил, что часто встречается с участниками СВО - людьми, которые с оружием в руках встали на защиту Родины.

По его словам, именно воины и труженики, которые служат своей стране, являются настоящей элитой России. "Такие не отступят, не подведут и не предадут. Они и должны выходить на ведущие позиции", - подчеркнул глава Владимир Путин.

Напомним, в Нижегородской области действует программа полной поддержки семей военнослужащих. В частности, в регионе введён военный социальный контракт – уникальный инструмент в России. Он даёт гарантию членам семьи военнослужащего, что при любых обстоятельствах они будут обеспечены поддержкой региональной власти.

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Теги:
Ипотека Льготы СВО
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