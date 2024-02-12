Участники и ветераны СВО смогут брать льготную ипотеку под 2% Общество

Участники и ветераны СВО, а также жители Донбасса и Новороссии смогут получать льготную ипотеку со ставкой в 2%. Об этом в ходе послания Федеральному собранию объявил президент Владимир Путин, сообщил телеканал "360".

В своей речи глава государства подчеркнул, что в России продолжат предоставлять специальные ипотечные программы со ставкой 2% и для жителей Дальнего Востока и Арктики.

Президент отметил, что часто встречается с участниками СВО - людьми, которые с оружием в руках встали на защиту Родины.

По его словам, именно воины и труженики, которые служат своей стране, являются настоящей элитой России. "Такие не отступят, не подведут и не предадут. Они и должны выходить на ведущие позиции", - подчеркнул глава Владимир Путин.

Напомним, в Нижегородской области действует программа полной поддержки семей военнослужащих. В частности, в регионе введён военный социальный контракт – уникальный инструмент в России. Он даёт гарантию членам семьи военнослужащего, что при любых обстоятельствах они будут обеспечены поддержкой региональной власти.