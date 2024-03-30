Фуникулёр у стен Нижегородского кремля запустят в мае
Ещё 52 камеры появились на перекрёстках Нижнего Новгорода
Реконструкция городского трамвайного кольца стартует 4 апреля
Лауреаты премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина - 2024
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
15 апреля 2024 17:06  [48] Водооткачивающая техника работает во всех районах Нижнего Новгорода
15 апреля 2024 16:57  [71] Нижегородский военкомат предупредил о мошенничествах в сфере призыва
15 апреля 2024 16:52  [69] Сергей Пляскин: "Деятельность межведомственных комиссий позитивно сказалась на динамике погашения налоговой задолженности в 2023 году"
15 апреля 2024 16:46  [92] Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на строительство ТПУ в Кстове
15 апреля 2024 16:35  [78] Нацпроект "Беспилотные авиационные системы" будет реализован на базе школы №23 в Дзержинске
15 апреля 2024 15:41  [122] Семьям мобилизованных при отсутствии счётчиков сделают скидку на ЖКУ
15 апреля 2024 15:23  [180] Семейство хайлендов пополнилось в нижегородском зоопарке "Лимпопо"
15 апреля 2024 15:13  [151] Более 3000 призывников отправятся служить в армию из Нижегородской области
15 апреля 2024 14:43  [145] Почти 17 тысяч человек посетили выставку "Завтра зависит от нас!"
15 апреля 2024 14:13  [138] Молодогвардейцы вновь отправились в ДНР с гуманитарной миссией
Общество

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на строительство ТПУ в Кстове

15 апреля 2024 16:46  [92] Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

В Нижегородской области появится новый совмещённый железнодорожно-автомобильный транспортно-пересадочный узел станции Кстово. Он станет частью железнодорожной ветки Мыза – Кстово, строительство которой стартовало в сентябре 2023 года.

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на строительство. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно предоставленной информации, площадь ТПУ, расположенной на ул. Магистральной в Кстове, составит 1136 кв.м. По проекту он будет состоять из здания с выходами на "остров" железнодорожной платформы, а также на площадки для посадки на автобусы; перронов для автобусов, разворотно-остановочной площадки и зоны для межрейсового отстоя. Также возле ТПУ появится велопарковка.

В здании предполагается наличие зала ожидания для пассажиров на 175 человек и кассы.

Пропускная способность транспортно-пересадочного узла составит более 6 700 человек в сутки.

Главный эксперт проекта Елена Гутник отметила, что данный ТПУ позволит перераспределить пассажиропоток между видами транспорта и направлениями движения, а также улучшит транспортную доступность ближайших населённых пунктов.

Напомним, в августе 2022 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и начальник ГЖД Сергей Дорофеевский подписали соглашение о совместной реализации проекта по запуску пригородных электричек в направлении Мыза – Кстово. 

Их запуск запланирован на 2025 год.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГЖД Железная дорога РЖД
Поделиться:
Новости по теме
20 декабря 2023 16:43  [2374] Госэкспертиза одобрила проект железнодорожного пути на станции Ройка
07 сентября 2023 10:53  [898] Железнодорожную ветку Мыза-Кстово начали строить в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph