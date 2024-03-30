Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на строительство ТПУ в Кстове Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

В Нижегородской области появится новый совмещённый железнодорожно-автомобильный транспортно-пересадочный узел станции Кстово. Он станет частью железнодорожной ветки Мыза – Кстово, строительство которой стартовало в сентябре 2023 года.

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на строительство. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Согласно предоставленной информации, площадь ТПУ, расположенной на ул. Магистральной в Кстове, составит 1136 кв.м. По проекту он будет состоять из здания с выходами на "остров" железнодорожной платформы, а также на площадки для посадки на автобусы; перронов для автобусов, разворотно-остановочной площадки и зоны для межрейсового отстоя. Также возле ТПУ появится велопарковка.

В здании предполагается наличие зала ожидания для пассажиров на 175 человек и кассы.

Пропускная способность транспортно-пересадочного узла составит более 6 700 человек в сутки.

Главный эксперт проекта Елена Гутник отметила, что данный ТПУ позволит перераспределить пассажиропоток между видами транспорта и направлениями движения, а также улучшит транспортную доступность ближайших населённых пунктов.

Напомним, в августе 2022 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и начальник ГЖД Сергей Дорофеевский подписали соглашение о совместной реализации проекта по запуску пригородных электричек в направлении Мыза – Кстово.

Их запуск запланирован на 2025 год.