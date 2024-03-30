Более 1,2 тысячи спортивных состязаний пройдет в Нижнем Новгороде в 2024 году Спорт

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Свыше 1,2 тысячи спортивных мероприятий пройдет в Нижнем Новгороде в этом году.

Как сообщает департамент физической культуры и спорта администрации, в них будут участвовать более 200 тыс. человек.

Так, часть мероприятий будет направлена на укрепление семейных традиций в общении взрослых и детей через спортивно-массовые мероприятия и командные соревнования.

Например, городской проект "Спорт в каждый двор" посещают как взрослые, так и дети. На данный момент в проекте принимают участие более 50 семей.

Кроме того, у горожан пользуется популярностью такие проекты как "Катание на коньках", "Катание на роликах", "Роуп Скиппинг", "Современные танцы", "Йога", "Северная ходьба" и "Уличная общефизическая подготовка".

Ранее сообщалось, что спортивные игры Александра Невского пройдут осенью в Нижнем Новгороде.