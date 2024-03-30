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Общество

Всероссийская акция "Библионочь" пройдет в Нижнем Новгороде 20 апреля

16 апреля 2024 12:11  [129] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В рамках Всероссийской акции "Библионочь" 20 апреля в библиотеках Нижнего Новгорода запланировано более 400 мероприятий.

Как сообщает городской департамент культуры, в этом году тема "Библионочи" - "Читаем всей семьей!". К Всероссийской акции детские и взрослые библиотеки города подготовили программы для семейного чтения и отдыха всей семьей. 

В день акции детские библиотеки будут работать с 14:00 до 20:00. Взрослые библиотеки будут открыты для посещения до 22:00.

Соответственно, мероприятия "Библионочи-2024" будут организованы с 14:00 до 22:00. 

Ознакомиться с программой акции в нижегородских библиотеках можно будет по ссылке, а также в соцсетях и на сайтах библиотек.

Как сообщил ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, сейчас библиотеки – это современные высокотехнологичные досуговые пространства с электронными каталогами, цифровыми коллекциями, онлайн-сервисами. В нижегородских библиотеках работают молодежные клубы, семейные объединения, детские кружки, сообщества для пожилых людей и горожан с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее сообщалось, что Россия стала самой читающей страной в мире после Китая.

Также сообщалось, что посещаемость библиотек выросла в Нижегородской области по итогам 2023 года.

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Теги:
Акции Библиотеки
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