Работы по проекту "Вам решать!" начались в Нижегородском районе Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижегородском районе столицы Приволжья начали устанавливать детскую площадку в рамках губернаторского проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" Как сообщает районная администрация, подрядчик ведет работы между д.27 и д.39 по улице Родионова на территории ЖК "Маяк". На площади 196 квадратных метров установят игровой комплекс, качели, тренажёры, брусья, также здесь появятся площадки для развития физических навыков и другие элементы.

Кроме того, в администрации района отметили, что данным площадка стала первой из семи объектов, которые будут реализованы в рамках губернаторского проекта "Вам решать!" в Нижегородском районе. До конца года выполнят следующие работы:

- на беговой дорожке вокруг хоккейной коробки на территории школы №7 по ул. Верхне-Печёрская, д. 4А будет уложено резиновое покрытие.- в районе домов №№ 64а, 119 - 35б, 103 - 129 в деревне Новая проведут ремонт асфальтобетонного покрытия проездов;- в пер. Тихий (проезд от ул. М.Горького до ул. Володарского) отремонтируют асфальтобетонное покрытие проезда и тротуара;- на спортивной площадке в районе д. 144, д. 146 по ул.М.Горького устроят резиновое покрытие;- за д. 2/1 по ул. Верхне-Печерская и за д. 1/2 по ул. Бринского произведут ремонт тротуара;- по ул. Германа Лопатина, д. 9 установят детскую площадку.

Ранее глава сообщалось, что в Сормове начали ремонтировать тротуары в рамках проекта "Вам решать!"

Также сообщалось, что в голосовании за проекты "Вам решать!" приняли участие 757 736 нижегородцев.