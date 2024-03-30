Работы по проекту "Вам решать!" начались в Нижегородском районе

В Нижегородском районе столицы Приволжья начали устанавливать детскую площадку в рамках губернаторского проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" Как сообщает районная администрация, подрядчик ведет работы между д.27 и д.39 по улице Родионова на территории ЖК "Маяк". На площади 196 квадратных метров установят игровой комплекс, качели, тренажёры, брусья, также здесь появятся площадки для развития физических навыков и другие элементы.
Кроме того, в администрации района отметили, что данным площадка стала первой из семи объектов, которые будут реализованы в рамках губернаторского проекта "Вам решать!" в Нижегородском районе. До конца года выполнят следующие работы:
- на беговой дорожке вокруг хоккейной коробки на территории школы №7 по ул. Верхне-Печёрская, д. 4А будет уложено резиновое покрытие.
- в районе домов №№ 64а, 119 - 35б, 103 - 129 в деревне Новая проведут ремонт асфальтобетонного покрытия проездов;
- в пер. Тихий (проезд от ул. М.Горького до ул. Володарского) отремонтируют асфальтобетонное покрытие проезда и тротуара;
- на спортивной площадке в районе д. 144, д. 146 по ул.М.Горького устроят резиновое покрытие;
- за д. 2/1 по ул. Верхне-Печерская и за д. 1/2 по ул. Бринского произведут ремонт тротуара;
- по ул. Германа Лопатина, д. 9 установят детскую площадку.
Ранее глава сообщалось, что в Сормове начали ремонтировать тротуары в рамках проекта "Вам решать!"
Также сообщалось, что в голосовании за проекты "Вам решать!" приняли участие 757 736 нижегородцев.
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