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Фонтаны Нижнего Новгорода начали готовить к запуску

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Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев распорядился запустить городские фонтаны к 1 Мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

По словам мэра, подрядные организации стараются подготовить фонтаны к теплому сезону максимально оперативно. В настоящее время начались пусконаладочные работы. 

По данным администрации Ленинского района, в рамках месячника по благоустройству в районе ведется комплекс работ. 

В том числе, идут работы по запуску фонтана у гостиницы "Заречная", который был благоустроен по проекту "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Подрядчик уже демонтировал на фонтане защиту, установили насосное оборудование,  провел очистку чаши, осуществил пробный пуск.

В Нижегородском районе также идет подготовка фонтана к запуску. В настоящее время фонтан в сквере "Черный пруд" расконсервирован. Подрядчик промывает чашу и проверяет состояние оборудования, светильников и насадок.

Фонтаны Советского района в этом году будут запущены к 9 Мая. Это связано с тем, что объекты требуют более тщательной подготовки.

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что 20 апреля пройдет общегородской субботник. Присоединиться к организованной уборке городских скверов, парков и придомовых территорий смогут все нижегородцы.

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Теги:
Благоустройство Фонтаны
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