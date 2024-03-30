Авиарейсы из Нижнего Новгорода в Анталью станут ежедневными в майские праздники Общество

Из Нижнего Новгорода будут доступны авиарейсы по 27 направлениям - с 28 апреля по 12 мая. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова.

Речь идет как о прямых регулярных рейсах, так и о перелетах в составе пакетных туристических продуктов.

В список направлений вошли, в частности, Анталья, Астрахань, Баку, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Минеральные Воды, Минск, Москва, Сочи, Хургада, Челябинск, Шарм-эль-Шейх и другие.

В последние выходные апреля произойдет значительное увеличение частоты вылетов в Анталью. Сейчас рейсы на турецкий курорт выполняются один раз в неделю, а в майские праздники они станут ежедневными. Рейсы будут выполнять две авиакомпании: AZUR air по чартерной программе и Аэрофлот – в рамках регулярной полетной программы.

Рейсы в Сочи в начале мая, кроме авиакомпаний "Икар" и "Северный ветер", станет выполнять Аэрофлот. С 8 мая авиакомпания NordStar приступит к выполнению рейсов в Норильск и Махачкалу. В настоящее время маршрут обслуживает авиакомпания "Икар" совместно с "Северным ветром".

"Частота вылетов из Нижнего Новгорода в Москву и Санкт-Петербург увеличится до 8 и 5 раз в день соответственно, а в Екатеринбург – с четырех до пяти раз в неделю", - пояснили в нижегородском аэропорту.

Самыми загруженными в майские праздники станут 6 и 9 мая. На эти дни запланировано по 24 вылета.

Напомним, прямые рейсы в Баку запущены из Нижнего Новгорода.