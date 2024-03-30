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Общество

Памятники приводят в порядок в Нижнем Новгороде после зимы

19 апреля 2024 12:43  [40] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде начали приводить в порядок памятники и мемориалы после зимы.

Как сообщает пресс-служба администрации, работы ведутся в рамках месячника по благоустройству.

Подрядчики очищают монументы с помощью спецтехники.

Так, в Советском районе в должный вид привели памятники на улице Нартова и на площади Советской. В Нижегородском районе привели в порядок памятники в Александровском саду, у Зачатьевской башни Кремля и на площади Маркина.

По словам заместителя начальника управления благоустройства и улично-дорожной сети администрации Нижегородского района Максима Смертина, работа ведется на комплексной основе.

Это сбор мусора, очистка прибордюрной полосы, мойка ограждений, остановок, покраска и замена урн. Кроме того чистятся и пылесосятся тротуары. Рабочие трудятся согласно составленному плану, и ориентируясь на погодные условия.

Напомним, что мероприятия по благоустройству и очистке территорий продлятся до 15 мая.

Ранее сообщалось, что депутаты Гордумы предложили в рамках субботника привести в порядок воинские мемориалы.

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Теги:
Благоустройство Памятники
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