Памятники приводят в порядок в Нижнем Новгороде после зимы

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В Нижнем Новгороде начали приводить в порядок памятники и мемориалы после зимы.
Как сообщает пресс-служба администрации, работы ведутся в рамках месячника по благоустройству.
Подрядчики очищают монументы с помощью спецтехники.
Так, в Советском районе в должный вид привели памятники на улице Нартова и на площади Советской. В Нижегородском районе привели в порядок памятники в Александровском саду, у Зачатьевской башни Кремля и на площади Маркина.
По словам заместителя начальника управления благоустройства и улично-дорожной сети администрации Нижегородского района Максима Смертина, работа ведется на комплексной основе.
Это сбор мусора, очистка прибордюрной полосы, мойка ограждений, остановок, покраска и замена урн. Кроме того чистятся и пылесосятся тротуары. Рабочие трудятся согласно составленному плану, и ориентируясь на погодные условия.
Напомним, что мероприятия по благоустройству и очистке территорий продлятся до 15 мая.
Ранее сообщалось, что депутаты Гордумы предложили в рамках субботника привести в порядок воинские мемориалы.
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