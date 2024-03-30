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Общество

Депутаты Гордумы предложили в рамках субботника привести в порядок воинские мемориалы

16 апреля 2024 16:31  [84] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

16 апреля 2024 года в городской Думе Нижнего Новгорода состоялось заседание постоянной комиссии по экологии, на котором депутаты под председательством Германа Карачевского обсудили подготовку города к весенне-летнему сезону.

4 апреля в Нижнем Новгороде официально стартовал месячник по благоустройству, который продлится до 15 мая.

По информации представителей администрации города, в период месячника на территории города планируется очистить от мусора более 4 тысяч га газонов, отремонтировать более 280 детских и 30 спортивных площадок, более 270 контейнерных площадок, оборудовать вновь 7 контейнерных площадок, заменить 136 контейнеров для сбора мусора, установить 303 новые урны, покрасить ограждения и малые архитектурные формы.

В рамках месячника с территории города планируется вывезти более 100 тыс. куб. м. мусора.

Депутаты предложили в канун Дня Победы особое внимание уделить приведению в порядок воинских мемориалов, братских могил, мест захоронений и в целях патриотического воспитания привлекать к благоустройству волонтеров и учащуюся молодёжь.

На 20 апреля 2024 года запланировано проведение общегородского субботника. Работы будут проводиться на основных общегородских объектах, а также на территориях предприятий, образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, культуры и спорта, придомовых территориях многоквартирных домов.

"Призываю всех нижегородцев поддержать начинание и навести порядок в своих дворах. Успех уборки города будет зависеть от координации действий жителей и региональных операторов по обращению с ТКО. Есть понятный наработанный алгоритм их работы именно в субботник. Мы будем следить, чтобы собранный мусор вывозился оперативно", - пообещал Герман Карачевский.

Затем депутаты заслушали отчет исполнительного директора АО "Нижегородский водоканал" Владимира Шацкова о реконструкции Нижегородской станции аэрации, осуществляемой в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги". Докладчик пообещал, что все запланированные работы 1 этапа будут выполнены в срок. Информация принята членами комиссии к сведению.

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Теги:
Благоустройство Гордума Городское хозяйство
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