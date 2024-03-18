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Общество

Препарат от коронавируса "Мир-19" зарегистрировали в России

27 марта 2024 17:39  [85] Общество

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России зарегистрировало препарат "Мир-19", предназначенный для лечения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил телеканал "360".

В пресс-службе ФМБА рассказали, что фаза клинических испытаний завершилась в конце 2023 года, исследования препарата показали его высокую безопасность и эффективность. Теперь Минздрав России выдал регистрационное удостоверение препарата для его медицинского применения.

Директор Института иммунологии ФМБА Муса Хаитов отметил, что "Мир-19" позволит лечить даже самые тяжёлые формы заболевания COVID-19.

Сообщается, что препарат появится в российских аптеках в ближайшее время. Его можно будет вводить в нос в виде капель либо вдыхать с помощью ингалятора.

Напомним, "Мир-19" - это уникальный препарат, основанный на применении микроРНК, блокирующих определенные сайты РНК-вируса, и те сайты, которые отвечают за копирование молекулы вируса, – это так называемый РНК-полимеразный сайт. МикроРНК абсолютно безопасный для человека, он не влияет ни на геном человека, ни на его иммунитет, но при этом высокоэффективно поражает вирус и предотвращает самые тяжёлые формы развития коронавирусной инфекции, в том числе предотвращает пневмониты.

Ранее сообщалось, что препарат с международным непатентованным наименованием фавипиравир, который Минздрав рекомендовал использовать для лечения COVID-19, исчез из сетевых аптек. Его производство сократили из-за снижения спроса.

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Теги:
Коронавирус лекарства
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