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Общество

Уникальный препарат от осложнённых хронических инфекций зарегистрирован в России

05 апреля 2024 16:10  [108] Общество

Минздрав России зарегистрировал инновационный антибактериальный препарат для лечения осложнённых хронических инфекций "Фтортиазинон". В ведомстве указали, что по механизму действия среди антибактериальных у данного препарата нет аналогов в мире. Об этом сообщил телеканал "360".

Препарат в таблетках разработан и произведён специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Согласно информации, лекарство можно применять для лечения бакинфекций, "вызванных антибиотикорезистентными микроорганизмами" как в сочетании с антибиотиками, так и самостоятельно. В результате приёма препарата микроорганизмы, которые вызвали инфекционно-воспалительное заболевание, ослабевают.

Проведённые исследования подтвердили высокую эффективность препарата и "благоприятный профиль безопасности".

Главный внештатный специалист по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Минздрава Роман Козлов подчеркнул, что Россия остаётся в числе лидеров в борьбе с резистентностью (устойчивостью) к антимикробным препаратам. Эксперт пояснил, что это неизбежный биологический феномен, и задача медработников — снизить скорость его появления и распространения.

Ранее сообщалось, что препарат с международным непатентованным наименованием фавипиравир, который Минздрав рекомендовал использовать для лечения COVID-19, исчез из сетевых аптек. Его производство сократили из-за снижения спроса.

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Теги:
Здравоохранение лекарства Медицина и здоровье
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