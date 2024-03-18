Суд изъял три объекта культурного наследия у собственника в Нижнем Новгороде Общество

Фото: группа управление госохраны ОКН в соцсети Вконтакте

Нижегородский районный суд принял решение об изъятии трех объектов культурного наследия в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в соцсети регионального управления госохраны ОКН.

Речь идет о доме 17 по улице Нижегородской ("Жилой флигель купца Ассона Немчинова"), жилом доме №19/29 по улице Нижегородской и доме № 13 по улице Ярославской.

Исторические дома находятся в неудовлетворительном состоянии, на предостережения управления владелец не реагировал, что и послужило основной причиной для изъятия.

"После вступления решения суда в законную силу будут организованы торги для продажи объектов и передачи вырученной суммы его бывшему владельцу за вычетом затрат на восстановление исторических домов", - пояснили в ведомстве.

Напомним, Арбитражный суд вынес решение об изъятии здания Приокского рынка в Нижнем Новгороде у собственника.