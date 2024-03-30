Личный кабинет инвестора появился на сайте нижегородского Минимущества

На сайте Минимущества Нижегородской области начал функционировать сервис "Личный кабинет инвестора". Он создан на базе региональной государственной информсистемы градостроительной деятельности (ГИСОГД НО).
Как сообщили в ведомстве, личный кабинет разработан в рамках бережливого проекта "Сквозной инвестиционный поток", и наш регион вошёл в число семи пилотных субъектов РФ, где реализуется этот проект. Основная его цель – ускорить сроки реализации инвестпроектов и уменьшить документационную нагрузку на инвестора.
Как отметил замгубернатора Егор Поляков, теперь инвесторы могут подать заявку на участие в совете по земельным и имущественным отношениям через электронную систему, не выходя из дома или офиса. Процедура согласования - прозрачна и понятна, весь внутренний документооборот отражается в личном кабинете
"Рассчитываем, что внедрение личного кабинета позволит сократить общую процедуру предоставления участков более чем в два раза", - добавил Поляков.
Вход в личный кабинет инвестора доступен на сайте Минимущества в разделе "Онлайн-сервисы" - Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве - Личный кабинет заявителя.
Кроме того, войти в данную систему можно через портал ГИСОГД НО - там появилась вкладка "Личный кабинет инвестора". Авторизация происходит через портал "Госуслуги".
Министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов рассказал, при разработке системы ликвидированы лишние процедуры, запараллелены некоторые межведомственные процессы. При подаче ходатайства инвестору придётся приложить только архитектурную концепцию размещения объекта, планируемого к строительству.
Более того, в сервисе появился онлайн-чат со всеми ведомствами, которые участвуют в согласовании.
Система также позволяет инвестору предварительно подобрать участок и проверить его на предмет градостроительных ограничений.
Напомним, что нижегородские практики вошли в число лучших в проекте "Сквозной инвестпоток"
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