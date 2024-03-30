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Бизнес

Личный кабинет инвестора появился на сайте нижегородского Минимущества

21 апреля 2024 10:11  [77] Бизнес

На сайте Минимущества Нижегородской области начал функционировать сервис "Личный кабинет инвестора". Он создан на базе региональной государственной информсистемы градостроительной деятельности (ГИСОГД НО).

Как сообщили в ведомстве, личный кабинет разработан в рамках бережливого проекта "Сквозной инвестиционный поток", и наш регион вошёл в число семи пилотных субъектов РФ, где реализуется этот проект. Основная его цель – ускорить сроки реализации инвестпроектов и уменьшить документационную нагрузку на инвестора.

Как отметил замгубернатора Егор Поляков, теперь инвесторы могут подать заявку на участие в совете по земельным и имущественным отношениям через электронную систему, не выходя из дома или офиса. Процедура согласования - прозрачна и понятна, весь внутренний документооборот отражается в личном кабинете

"Рассчитываем, что внедрение личного кабинета позволит сократить общую процедуру предоставления участков более чем в два раза", - добавил Поляков.

Вход в личный кабинет инвестора доступен на сайте Минимущества в разделе "Онлайн-сервисы" - Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве - Личный кабинет заявителя.

Кроме того, войти в данную систему можно через портал ГИСОГД НО - там появилась вкладка "Личный кабинет инвестора". Авторизация происходит через портал "Госуслуги".

Министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов рассказал, при разработке системы ликвидированы лишние процедуры, запараллелены некоторые межведомственные процессы. При подаче ходатайства инвестору придётся приложить только архитектурную концепцию размещения объекта, планируемого к строительству.

Более того, в сервисе появился онлайн-чат со всеми ведомствами, которые участвуют в согласовании.

Система также позволяет инвестору предварительно подобрать участок и проверить его на предмет градостроительных ограничений.

Напомним, что нижегородские практики вошли в число лучших в проекте "Сквозной инвестпоток"

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Теги:
бизнес Инвестиции
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