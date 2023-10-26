Нижегородские практики вошли в число лучших в проекте "Сквозной инвестпоток" Бизнес

Нижегородская область стала одним из семи пилотных субъектов РФ, где реализуется бережливый проект Минэкономразвития и ГК "Росатом" "Сквозной инвестиционный поток". Его ключевая цель - сокращение сроков получения разрешительной документации и количества запрашиваемых документов для оперативного подключения бизнеса к инфраструктуре.

Министерство экономического развития РФ отметило восемь лучших практик проекта, среди которых три - нижегородские:

- государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД),

- система категорирования инвестпроектов при подключении к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,

- предоставление земельных участков под инвестпроекты без торгов с разработкой "дорожных карт" для их реализации.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что все ведомства, с которыми взаимодействуют инвесторы в рамках реализации своих проектов, должны максимально содействовать им, а не тормозить этот процесс.

"Все три практики, отмеченные Министерством экономического развития РФ, созданы разными нижегородскими министерствами: Минградом, МинЖКХ и министерством имущественных отношений. Для меня крайне важно, чтобы вся команда работала слаженно в этом вопросе", - сказал глава региона.

Напомним, что геопортал по градостроительной деятельности в Нижегородской области был запущен в ноябре 2019 года. В мае 2021 года портал ГИСОГД стал вторым среди открытых систем пространственных данных крупнейших городов России, а в октябре прошлого года он был запатентован Нижегородской областью и был внесен в Реестр программ для ЭВМ.

В марте 2022 года нижегородский портал ГИСОГД был размещён в Национальном фонде алгоритмов и программ. Платформой активно пользуются архитекторы, застройщики, инвесторы и сотрудники органов власти.

Система категорирования инвестпроектов при подключении к коммунальным сетям разработана в Нижегородской области в 2023 году.Благодаря проекту была выстроена работа с крупными ресурсоснабжающими организациями, что позволило сократить сроки подключений в 1,5-2 раза - в зависимости от масштабов объекта. Ранее эти сроки были едиными.

Предоставление участков под важные для региона инвестпроекты без торгов входит в функционал совета по земельным и имущественным отношения при облправительстве. После того, как все ответственные органы одобрят выделение участка под конкретный проект, инвестор получает "дорожную карту", в соответствии с которой ведётся контроль за исполнением всех этапов.

Как рассказали в пресс-службе правительства регионов, в 2023 году в рамках проекта "Сквозной инвестпоток" планируется запуск "Личного кабинета инвестора" на сайте нижегородского Минимущества. Предполагается, что это позволит более чем в 2 раза сократить сроки предоставления участков в аренду без торгов.