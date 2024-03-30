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Общество

Нижегородским студентам рассказали о донорстве крови

21 апреля 2024 10:44  [2] Общество

Фото: Штаб Общественной поддержки

В преддверии Национального дня донора крови, который отмечается в нашей стране 20 апреля, руководитель Нижегородского регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Роман Зыков и заместитель руководителя Штаба общественной поддержки партии Елена Сидорова-Мелихова провели встречу со студентами Нижегородского института управления - филиала РАНХиГС.

Они рассказали участникам о важности регулярного донорства и ответили на вопросы молодежи. Особое значение было уделено пополнению Федерального регистра доноров костного мозга как способа помощи тем, кто нуждается в медицинской поддержке.

"Я уже донор со стажем. Перед встречей со вами я в очередной раз сдал кровь. Чувствую себя хорошо", - поделился с участниками Роман Зыков.

Он ответил на вопросы студентов вуза, которые только готовятся к первой донации.

"Некоторые переживают за самочувствие, некоторые пытались сдать кровь, но получили отказ ввиду небольшого веса. Отрадно, что увидел множество желающих в будущем спасти чью-то жизнь", - отметил он.

"Я всегда стараюсь участвовать в акциях по донорству крови. Это очень важное и благородное дело! Впервые узнал, что за донацию берут более 450 грамм крови и сдавать ее можно 5 раз в год с минимальным промежутком в два месяца", – рассказал молодогвардеец Роман Трошин.

По данным Нижегородского областного центра крови им. Н.Я. Климовой, ежегодно Центр принимает порядка 20 тысяч доноров, причем 10% - те, кто приходит на донацию впервые.

За 3 первых месяца 2024 года свой донорский потенциал реализовали свыше 12 тысяч человек. К началу апреля совершено более 11 тысяч донаций цельной крови, свыше 4 тысяч донаций плазмы методом автоматического афереза и 531 донация тромбоцитов также автоматическим методом.

Как отметила Елена Сидорова-Мелихова, в октябре 2023 года в Штабе общественной поддержки прошла акция #ДавайВступай! по пополнению Федерального регистра доноров костного мозга.

"Желающих сдать кровь много, поэтому подобные акции продолжатся и дальше", - добавила она.

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Теги:
донор Единая Россия Студенты
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