Традиционный день донора пройдет 22 апреля в Канавинском районе Общество

В Канавинском районе 22 апреля пройдет традиционный день донора.

Согласно информации, сдать кровь можно будет с 08:00 до 11:00 на базе мобильного комплекса заготовки крови Нижегородского областного центра крови имени Н.Я.Климовой у здания администрации Канавинского района.

Согласно сообщению, забор крови происходит с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Перед взятием крови у донора измерят вес, рост и пульс.

Кроме того, медики проверят артериальное давление, а также проведут осмотр на наличие соматических заболеваний.

Записаться на донацию можно заранее в районной администрации.

Ранее сообщалось, что за первые три месяца текущего года нижегородцы совершили свыше 15,5 тысяч донаций.

Также сообщалось, что нижегородцам рассказали, как стать донором крови.