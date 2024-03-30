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Общество

Нижегородскую область признали готовой к пожароопасному сезону

19 апреля 2024 16:23  [102] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородскую область признали готовой к пожароопасному сезону в результате проведенной проверки Департамента лесного хозяйства по ПФО.

Как сообщает региональное министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, во время инспекции оценивалась обеспеченность подведомственных министерству учреждений пожарной техникой и оборудованием, системами связи и оповещения, согласно сводному плану тушения лесных пожаров Нижегородской области.

Кроме того, проверили выполнение перечня основных мероприятий по организации подготовки к пожароопасному сезону и профилактике предупреждения лесных пожаров. Также проверялось выполнение перечня основных мероприятий по организации подготовки к пожароопасному сезону и профилактике предупреждения лесных пожаров.

В сезон высокой пожарной опасности в этом году на территории Нижнего Новгорода будут работать 43 лесопожарные станции. Все они имеют в своем арсенале необходимую технику и оборудование. Кроме того, к работе будут привлечены более трех тысяч человек,  свыше 1,5 тысяч единиц техники, как из резерва лесопожарных формирований,  так из резерва арендаторов и прочих организаций. 

Помимо этого создан запас противопожарного снаряжения, пожарной техники, горюче-смазочных материалов и инвентаря. Для контроля ситуации в лесах региона, будут проводится регулярные патрулирования и использоваться данные космомониторинга. Отмечается, что на протяжении всего сезона авиапатрулирование будут вести два самолета по четырем утверждённым маршрутам.

В региональном Минлесхозе сообщили, что с 2025 года согласно действующему законодательству разработка сводных планов субъектов РФ будет вестись только в электронном формате. Нижегородская область внедрила данную технологию уже в 2023 году.

Также в ведомстве напомнили, что с 1 января 2025 года техника, применяемая для тушения лесных пожаров, подлежит обязательному оснащению аппаратурой спутниковой навигации. В Нижегородской области вся техника для работы на пожарах оснащена системой ГЛОНАСС. 

Ранее сообщалось, что пожароопасный сезон в лесах Нижегородской области начался 17 апреля.

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Теги:
Лесные пожары Пожароопасность
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